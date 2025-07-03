В Турции внесен законопроект о переименовании пограничного перехода на границе с Арменией в честь Талаат Паши - ФОТО

В Великое национальное собрание Турции внесен законопроект о переименовании пограничного перехода «Алиджан» на границе с Арменией в честь Мехмета Талаат Паши.

Законопроект подготовлен и представлен фракцией партии İYİ, инициативу которой поддержали 28 депутатов.

«Переименование одного из наших важных пограничных пунктов, пограничного пункта «Алиджан», в «Пограничный пункт Талаата Паши» станет конкретным выражением нашего стремления сохранить нашу историю, борьбу за независимость и национальную память», - говорится в преамбуле законопроекта.

Подчеркивается, что Талаат Паша был одним из тех, кто нес ответственность за государство в самых сложных поворотах судьбы турецкого народа: «Он был великим лидером и не только политическим деятелем в последней стадии Османской империи, но и одним из архитекторов борьбы нации за выживание и существование».

«История - это не просто запись событий; это наследие великих сражений, лидеров и идей, которые формируют идентичность наций, сохраняют их память и передаются будущим поколениям. Сохранение этого наследия - это не только обязанность государственной мысли, но и важнейший долг национальной совести», - отмечается в документе.

В нем говорится, что переименование пограничного пункта «Алиджан» в честь Талаата Паши станет знаком уважения к личности национального героя Турции: «Это не просто смена вывески - это сильный месседж о решимости турецкого народа сохранить свою историю, своих героев и свою память. Этот шаг имеет огромное значение как для воспитания исторического сознания у молодого поколения, так и для напоминания о гордом прошлом нашего государства».

Напомним, что бывший министр внутренних дел и великий визирь Османской империи Талаат Паша был коварно убит 15 марта 1921 года в Берлине армянским террористом Согомоном Тейлеряном.

Источник: En son haber