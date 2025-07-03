Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает МИД Армении, передают армянские СМИ.

Ранее Пекин неоднократно заявлял о важности более активного участия армянской стороны в практическом сотрудничестве в рамках ШОС.

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», – говорится в заявлении МИД.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года. Сначала в ее состав входили шесть стран – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году – Иран.

В 2015 году на саммите ШОС в Уфе было принято решение о предоставлении Армении статуса партнера. В 2016 году Армения официально стала партнером по диалогу ШОС. Армения в настоящее время имеет статус наблюдателя при организации.