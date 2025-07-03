При поддержке PASHA Holding состоялась церемония закрытия проекта «Her IT Journey 3»

24 июня 2025 года состоялось торжественное закрытие третьего этапа проекта “Her IT Journey”, организованного онлайн-образовательной платформой Safavy.org при поддержке PASHA Holding.

В рамках третьего этапа программы 20 участниц из различных городов и регионов страны прошли обучение по направлениям «Цифровой маркетинг и брендинг» и «Графический дизайн». Целью проекта является развитие цифровых и мягких навыков у женщин, проживающих в регионах или приехавших в столицу для получения образования, а также содействие их профессиональной интеграции и построению карьеры.

В этом году в программе приняли участие женщины из Лянкярана, Хачмаза, Шеки, Имишли, Гянджи, Сабирабада, Нахчывана, Сумгайыта и пригородов Баку.

Развитие женского предпринимательства занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. В этом направлении холдинг и его дочерние компании реализуют такие проекты, как AFAQ, «Ana Sahibkar» и «Woman Bazaar».

На правах рекламы