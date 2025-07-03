Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках

12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, девять — лишились постов, пишет телеграм-канал «Честный детектив» со ссылкой на указ президента России.

Официально документ не был опубликован.

Отмечается, что Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах и отставках высокопоставленных сотрудников Минюста, Следственного комитета, МВД и МЧС.

При этом телеграм-канал ссылается на копию документа, не опубликованного официально.

Источник: РБК