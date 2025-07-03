Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках
12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, девять — лишились постов, пишет телеграм-канал «Честный детектив» со ссылкой на указ президента России.
Официально документ не был опубликован.
Отмечается, что Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах и отставках высокопоставленных сотрудников Минюста, Следственного комитета, МВД и МЧС.
При этом телеграм-канал ссылается на копию документа, не опубликованного официально.
Источник: РБК
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