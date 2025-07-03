Паром затонул в Индонезии: число жертв растёт - ФОТО

У берегов острова Бали в Индонезии произошла трагедия — паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул, унеся жизни по меньшей мере четырёх человек. По состоянию на четверг поисковая операция продолжается — спасателям предстоит найти ещё около 30 человек, числящихся пропавшими без вести.

Инцидент произошёл вечером в среду, когда судно, следовавшее из порта Кетапанг на Яве в порт Гилиманук на Бали, столкнулось с серьёзными проблемами на воде и затонуло всего через полчаса после выхода в море. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

К поискам подключились вертолёты, спасательные катера, буксиры и даже местные рыбаки, но сильный шторм и высокие волны до двух метров серьёзно осложнили работу спасателей ночью. Тем не менее, улучшение погодных условий к утру дало надежду на успешное завершение поисковой операции.

Стоит указать, что среди выживших оказались люди, несколько часов проведшие в неспокойных водах, многие из них были без сознания, когда их нашли. По предварительным данным, причиной аварии могла стать утечка в машинном отделении парома. На борту судна также находились 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

На данный момент семьи пассажиров и экипажа в порту ждут новостей, многие пребывают в панике и скорби. Пострадавших уже доставили в больницы, где им оказывают необходимую помощь.

Транспортное сообщение между многочисленными островами Индонезии часто сопряжено с рисками, и безопасность на паромах остаётся серьёзной проблемой, требующей пристального внимания со стороны властей. Расследование причин катастрофы продолжается.

Источники: BBC

Джамиля Суджадинова