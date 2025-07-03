Киоск у станции метро «28 Мая» возмутил граждан - ФОТО

В социальных сетях активно обсуждают установку торгового киоска на площади у станции метро «28 Мая» в Насиминском районе Баку.

Киоск был установлен минувшей ночью рядом с памятником Джафару Джаббарлы.

Однако, пользователи возмущены тем фактом, что киоск был установлен, несмотря на то, что первоначальный план реконструкции площади не предусматривал наличия в этом районе каких-либо торговых киосков.

Многие пользователи соцсетей выражают обеспокоенность тем, что киоски, расположенные в непосредственной близости от Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, будут создавать препятствия для пешеходов.

За разъяснениями редакция 1news.az обратилась в Исполнительную власть города Баку.

В ИВ сообщили, что киоски у станции метро «28 Мая» существовали и раньше, но во время реконструкции площади были демонтированы.

«Один из четырех демонтированных ранее киосков вернули на площадь. Более подробная информация по данному вопросу будет предоставлена общественности завтра», - сказали в ИВ столицы.

В свою очередь, как только будет получена дополнительная информация, наша редакция проинформирует об этом читателей.