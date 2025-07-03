Киоск у станции метро «28 Мая» возмутил граждан - ФОТО
В социальных сетях активно обсуждают установку торгового киоска на площади у станции метро «28 Мая» в Насиминском районе Баку.
Киоск был установлен минувшей ночью рядом с памятником Джафару Джаббарлы.
Однако, пользователи возмущены тем фактом, что киоск был установлен, несмотря на то, что первоначальный план реконструкции площади не предусматривал наличия в этом районе каких-либо торговых киосков.
За разъяснениями редакция 1news.az обратилась в Исполнительную власть города Баку.
В ИВ сообщили, что киоски у станции метро «28 Мая» существовали и раньше, но во время реконструкции площади были демонтированы.
«Один из четырех демонтированных ранее киосков вернули на площадь. Более подробная информация по данному вопросу будет предоставлена общественности завтра», - сказали в ИВ столицы.
В свою очередь, как только будет получена дополнительная информация, наша редакция проинформирует об этом читателей.