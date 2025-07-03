В России возбуждено исполнительное производство против президента Crocus Group Араза Агаларова

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство в отношении азербайджанского бизнесмена Агаларова, свидетельствуют данные из реестра должников физлиц.

Согласно картотеке, производство было начато 26 июня, тогда как Пресненский районный суд Москвы выдал соответствующий исполнительный лист еще 7 мая.

Агаларов является владельцем группы компаний Crocus Group. В 2020 г. занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в $1,7 млрд.

Источник: «Ведомости»