На двух дорогах с интенсивным движением установлены пешеходные светофоры с кнопками - ВИДЕО

Пешеходные светофоры установлены на двух столичных дорогах с интенсивным движением транспортных средств и пешеходов, говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

В Наримановском районе столицы, на улице Гасана Алиева, перед учебным корпусом №2 Азербайджанского государственного экономического университета, и в Хатаинском районе, на улице Афияддина Джалилова (перед бизнес-центром «Azure»), из-за отсутствия очередности движения пешеходов и автомобилей возникали заторы и аварийные ситуации. Центр интеллектуального управления транспортом установил на обоих пешеходных переходах 4 кнопочных светофора с LED-освещением и ввел их в эксплуатацию для пешеходов. В результате обеспечена очередность движения и устранена аварийная ситуация.

В настоящее время светофоры устанавливаются на пешеходных переходах и на других территориях с учетом интенсивности движения транспорта и пешеходов.