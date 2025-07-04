МЧС вновь предупреждает: купание в непляжных зонах опасно для жизни и здоровья

Несмотря на проводимую МЧС массовую просветительскую работу, все еще имеют место случаи использования отдельными гражданами, в том числе детьми и подростками, каналов, рек, канав, искусственных озер и других водоемов, не предназначенных для пляжного отдыха, в качестве пляжей, что в ряде случаев приводит к трагическим последствиям.

Об этом говорится в обращении МЧС к населению.

Так, только за последние 2 недели в таких непляжных зонах утонули 7 человек.

Следует учесть, что опасный подводный рельеф, бурное течение, неопределенная глубина, ограниченная видимость и другие опасные особенности каналов, канав, рек, озер и других водоемов, не предназначенных для пляжного отдыха, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью при использовании этих водоемов для купания в летний период.

В связи с вышеизложенным МЧС еще раз обращается к населению, особенно к родителям, с просьбой не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила безопасности, не пользоваться водоемами, не предназначенными для купания.