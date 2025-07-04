Обеспечивается устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность

Азербайджан не зависит от конкретно какой-либо страны в транспортировке интернет-трафика.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи информационной безопасности (ГСССИБ) в связи с распространением некоторыми СМИ информации о возможных проблемах с подключением Азербайджана к глобальной сети Интернет и угрозах информационной безопасности на фоне последних событий.

«В ответ на обеспокоенность сообщаем, что основные интернет-провайдеры Азербайджана имеют полноценный доступ к глобальной сети через несколько альтернативных маршрутов с географической точки зрения, что позволяет эффективно обеспечивать необходимый объем интернет-трафика. Таким образом, наша страна не зависит от конкретной страны в транспортировке интернет-трафика», - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что в интернет-обеспечении государственных информационных ресурсов, деятельность которых обеспечивается через сеть AzstateNet, применен принцип альтернативности, а меры информационной безопасности осуществляются со стороны ГСССИБ в режиме 24/7.