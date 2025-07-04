В Армении собираются лишить Сейрана Оганяна депутатской неприкосновенности

На внеочередном заседании Национального собрания Армении 4 июля обсуждается ходатайство Генпрокуратуры республики о даче согласия на возбуждение публичного уголовного преследования в отношении главы парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Сейрана Оганяна и ее секретаря Арцвика Минасяна.

Очередное дело, начатое в отношении Оганяна, касается предполагаемого незаконного присвоения земельного участка площадью 10,5 тыс. кв. м. в общине Драхтик Гегаркуникской области Армении, находившегося в ведении Национального парка «Севан». Следствие утверждает, что Оганян, будучи министром обороны, незаконно завладел этим участком и построил на нем особняк за счет средств госбюджета.

Арцвик Минасян же, по версии следствия, в период работы министром окружающей среды, в 2016–2018 годах не предпринял каких-либо шагов для юридической оценки действий Оганяна. Более того, как утверждается, он способствовал сокрытию преступления, выдав разрешение на застройку лицам, связанным с Оганяном, и допустив подделку ряда документов.

Ранее спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян удовлетворил ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного преследования в отношении указанных лиц.

Между тем парламентская оппозиция бойкотировала обсуждение ходатайства Генпрокуратуры о даче согласия на возбуждение публичного уголовного преследования в отношении С.Оганяна. Ее члены демонстративно покинули зал заседаний парламента.

Стоит отметить, что сам Оганян не явился на заседание из-за проблем со здоровьем, утверждают его коллеги.

При этом, спикер парламента А.Симонян счел сегодняшнее отсутствие неуважительным.

Источник: News.am