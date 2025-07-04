Байден заявил о просьбах лидеров ЕС вернуться на политическую сцену США

Бывший президент США Джо Байден заявил, что европейские лидеры и чиновники часто звонят ему и просят принять более активное участие в политической жизни Соединенных Штатов.

«Я получаю звонки, но я не собираюсь возвращаться [в политику США]. Ряд европейских лидеров просят меня вернуться, но я не буду этого делать», - сказал экс-президент во время выступления на съезде некоммерческой организации Society for Human Resource Management в американском Сан-Диего (штат Калифорния).

Байден также отметил, что поддерживает контакты со многими демократами и республиканцами внутри США, добавив, что они сами приглашают его на встречи и просят консультации. Помимо этого он заявил, что «работает как проклятый», чтобы побыстрее закончить мемуары, которые должны выйти «в марте этого года».

Источник: ТАСС