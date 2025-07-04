Пашинян надеется на помощь США в установлении мира на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян верит в то, что США под руководством Дональда Трампа поспособствуют установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Я высоко ценю Ваше видение прекращения конфликтов и установления мира во всем мире. Уверен, что под Вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира и стабильности и обеспечение процветания на Южном Кавказе», - говорится в послании армянского премьера американскому лидеру по случаю национального праздника США – Дня независимости.

Пашинян подтвердил «неизменную приверженность правительства Республики Армения мирной повестке дня, основанной на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, а также разблокированию региональной инфраструктуры в соответствии с принципами проекта «Перекресток мира».