Эрдоган заявил о вероятности поставок F-35 в Турцию в течение срока Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает реализации поставок Анкаре истребителей F-35 в течение президентского срока лидера США Дональда Трампа.

«F-35 в первую очередь нужны нам для нашей собственной безопасности. Вопрос F-35 для нас является не только вопросом [получения] военных технологий, это еще и вопрос прочного партнерства, особенно на таких международных платформах, как НАТО. Мы обсудили эту тему и между собой, следим за развитием. Я считаю, что господин Трамп останется верным договоренностям, которые мы заключили. Думаю, что постепенная поставка F-35 в Турцию состоится в течение его [президентского] срока», - сказал он.

В связи с критикой со стороны Греции в связи с возможными поставками Турции этих самолетов Эрдоган указал, что страны НАТО должны укреплять свою оборонную инфраструктуру, удовлетворять свои потребности и это также должно укреплять оборону самого альянса. «Поэтому Греции не нужно и бессмысленно беспокоиться о шагах, которые мы предпринимаем в области обороны. Турция не представляет угрозы ни для одной страны, которая не угрожает ее безопасности и интересам и не проявляет враждебности», - добавил он.

Источник: Anadolu