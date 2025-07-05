АЖД и власти Афганистана обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере - ФОТО

Председатель одной из компаний AZCON Holding – ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов встретился в Бакинском порту с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Стороны обсудили расширение географии грузоперевозок по маршруту Южная Азия – Кавказ – Европа и интеграцию Афганистана в мультимодальные транспортные сети, включая Срединный коридор.

Представители Афганистана запросили поддержку в деле ускорения экспорта своей продукции через Бакинский порт. В свою очередь, АЖД выразила готовность доставлять товары афганского происхождения на европейские рынки.