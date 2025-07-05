В Загатале два человека погибли в тяжелом ДТП - ФОТО

В результате тяжелого ДТП в селе Муганлы Загатальского района погибли два человека.

Как сообщает Report, автомобиль Kia, которым управлял Фарьяд Ибрагимов, врезался в припаркованный на обочине "ВАЗ-2106". Второе транспортное средство после удара отбросило на стоящего рядом водителя Гусейна Алиева, 1966 года рождения, мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Находившаяся в "Ладе" Халида Алиева, 1977 года рождения, с различными повреждениями была доставлена в больницу, где позднее скончалась, несмотря на усилия врачей.

В ДТП также пострадали водитель "Киа" и его 13-летний сын.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту в Загатальском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.