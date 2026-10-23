Лидеры стран ОДКБ могут решить вопрос о членстве Армении 11 ноября

Главы государств ОДКБ на предстоящей сессии Совета коллективной безопасности 11 ноября могут решить вопрос о членстве Армении.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Генсек ОДКБ призвал не предвосхищать события по выходу Армении из организации.

Говоря о возможности выхода Еревана из организации, генсек отметил, что "если этот вопрос будет внесен на заседание Совета коллектива безопасности, это может произойти". "Вносит предложение обычно или страна-председатель, или другая страна. То есть глава государства, члены Совета коллектива безопасности. То, что де-факто происходит, можно считать статьей 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности, которая означает, что когда членские взносы не уплачиваются и квотные должности не заполняются - права голоса нет", - добавил он.

"Вроде бы Армения не обсуждает. Вроде бы они не участвуют. Но представитель Армении еженедельно принимает участие в заседаниях постоянного совета, где сидят постоянные представители стран - членов ОДКБ. Представитель Армении слушает, наверное, рапортует в свою столицу, что мы обсуждаем, какие решения принимаются, более того, все вопросы, которые обсуждаем, возможные решения", - отметил Масадыков.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет. По его словам, страна в ближайшие пять лет не намерена активизировать свою работу в ОДКБ и интерес Армении к ОДКБ иссяк.

Источник: ТАСС