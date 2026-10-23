В Армении завершилось заседание суда по мере пресечения Роберту Кочаряну

Суд в Армении завершил рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении бывшего президента страны, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна.

Как сообщает портал news.am, решение будет опубликовано вечером 23 октября.

"Рассмотрение ходатайства Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения завершилось. Решение будет опубликовано 23 октября, в 17:30 ()", - говорится в сообщении.

25 августа в квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна, а также в доме Роберта Кочаряна и в компаниях и домах лиц, аффилированных с семьей Кочаряна, прошли обыски. В тот же день Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна, инкриминировав ему злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупных размерах и отмывание средств. В деле фигурирует также экс-президент Серж Саргсян, который в период правления Кочаряна был министром обороны.

26 августа суд принял решение арестовать на два месяца старшего сына Седрака Кочаряна, а в отношении Роберта Кочаряна мера пресечения в виде двухмесячного ареста была применена 27 августа, после того как его выписали из больницы, куда он был доставлен из Антикоррупционного комитета в связи с ухудшением здоровья.

Источник: ТАСС