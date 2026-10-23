Трамп заявил, что у него будет «много власти», когда он покинет пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как он покинет свой пост, у него останется "много власти".

"Вы всегда будете на первом месте, - сказал он во время выступления перед сторонниками в штате Айова. - У меня всегда будет этот небольшой запас власти. Знаете, у нас (администрации Трампа) осталось всего чуть больше двух лет. Вы можете в это поверить? Но когда я уйду, у меня будет много власти, и я собираюсь сохранить вас на первом месте".

По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к конституции страны, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок.

Источник: ТАСС