Верховный суд отменил приговор о шантаже в отношении жены Фуада Аллахвердиева, ранее обвинявшей мужа в насилии

Верховный суд Азербайджана отменил приговор в отношении Гюльшан Аллахвердиевой, осужденной на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы за шантаж бывшего мужа, бизнесмена Фуада Аллахвердиева, и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.

Как сообщает Qafqazinfo, высшая судебная инстанция приняла это решение, удовлетворив кассационную жалобу осужденной.

Изучив материалы дела, судьи пришли к выводу, что предыдущие разбирательства были проведены ненадлежащим образом, а вынесенный вердикт противоречит фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, в ходе прошлых процессов были допущены и другие правовые нарушения. На этих основаниях прежние судебные акты отменены.

Ранее по жалобе Гюльшан Аллахвердиевой был арестован сам Фуад Аллахвердиев. Ему инкриминировали истязание супруги в период брака и действия сексуального характера. Суд оправдал бизнесмена по статье о сексуальном насилии, а за признанное доказанным истязание приговорил к ограничению свободы с ношением электронного браслета.

Затем Гюльшан Аллахвердиева из потерпевшей превратилась в обвиняемую. Ее признали виновной в незаконном получении личных фото- и видеоматериалов бывшего супруга, их использовании в корыстных целях и вымогательстве имущества в особо крупном размере путем угроз. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил ее к 10 годам и 6 месяцам заключения, апелляционный суд оставил приговор в силе.

Фуад Аллахвердиев является заметной фигурой в бизнес-сообществе страны. Ранее он был учредителем компаний Ailə TV и ООО Caspian Telecom.