 Верховный суд отменил приговор о шантаже в отношении жены Фуада Аллахвердиева, ранее обвинявшей мужа в насилии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Верховный суд отменил приговор о шантаже в отношении жены Фуада Аллахвердиева, ранее обвинявшей мужа в насилии

1news Lab08:58 - Сегодня
Верховный суд отменил приговор о шантаже в отношении жены Фуада Аллахвердиева, ранее обвинявшей мужа в насилии

Верховный суд Азербайджана отменил приговор в отношении Гюльшан Аллахвердиевой, осужденной на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы за шантаж бывшего мужа, бизнесмена Фуада Аллахвердиева, и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.

Как сообщает Qafqazinfo, высшая судебная инстанция приняла это решение, удовлетворив кассационную жалобу осужденной.

Изучив материалы дела, судьи пришли к выводу, что предыдущие разбирательства были проведены ненадлежащим образом, а вынесенный вердикт противоречит фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, в ходе прошлых процессов были допущены и другие правовые нарушения. На этих основаниях прежние судебные акты отменены.

Ранее по жалобе Гюльшан Аллахвердиевой был арестован сам Фуад Аллахвердиев. Ему инкриминировали истязание супруги в период брака и действия сексуального характера. Суд оправдал бизнесмена по статье о сексуальном насилии, а за признанное доказанным истязание приговорил к ограничению свободы с ношением электронного браслета.

Затем Гюльшан Аллахвердиева из потерпевшей превратилась в обвиняемую. Ее признали виновной в незаконном получении личных фото- и видеоматериалов бывшего супруга, их использовании в корыстных целях и вымогательстве имущества в особо крупном размере путем угроз. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил ее к 10 годам и 6 месяцам заключения, апелляционный суд оставил приговор в силе.

Фуад Аллахвердиев является заметной фигурой в бизнес-сообществе страны. Ранее он был учредителем компаний Ailə TV и ООО Caspian Telecom.

Поделиться:
746

Актуально

Хроника

Президент вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Хроника

Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал»

Общество

Когда станцию метро «20 Сентября» введут в эксплуатацию?

Общество

Новый контур столичной подземки: на каком этапе находится масштабная реформа Бакинского метрополитена и чего ждать горожанам

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Более 1500 волонтеров приняли участие во флешмобе в Баку - ВИДЕО

Когда станцию метро «20 Сентября» введут в эксплуатацию?

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Brain Academy в Баку зафиксирован случай насилия над двухлетним ребенком с аутизмом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Скончался преподаватель Бакинского государственного университета Максуд Бабаев

Погода на пятницу: в Баку ожидаются дожди и грозы

Последние новости

Новый контур столичной подземки: на каком этапе находится масштабная реформа Бакинского метрополитена и чего ждать горожанам

Сегодня, 13:44

Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад

Сегодня, 13:40

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Индия открыто обсудили разногласия в отношениях

Сегодня, 13:38

Власти Турции заявили о наличии общей договоренности о поставках дизеля из РФ

Сегодня, 13:25

В Тибете после землетрясения эвакуировали около 12,5 тысячи человек

Сегодня, 13:15

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Сегодня, 13:10

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Индии в расширенном составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:03

Президент вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО

Сегодня, 12:53

Более 1500 волонтеров приняли участие во флешмобе в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Ильхам Алиев поздравил Фархада Халилова с 80-летним юбилеем

Сегодня, 12:48

В Турции произошел взрыв метана на шахте: есть погибшие - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал»

Сегодня, 12:35

Когда станцию метро «20 Сентября» введут в эксплуатацию?

Сегодня, 12:23

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Сегодня, 12:20

Нетаньяху вводит военное положение в Хевроне

Сегодня, 12:12

Автобус с иностранцами перевернулся в Ереване

Сегодня, 12:00

Ибада Гусейнова задержали в аэропорту Грузии

Сегодня, 11:54

Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $122

Сегодня, 11:50

Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

Сегодня, 11:45

Первый конкурс «Евровидение Азия» столкнулся с организационными проблемами

Сегодня, 11:35
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55