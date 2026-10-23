Из-за летней жары в Европе в этом году погибли более 50 тысяч человек

Сильная и продолжительная жара этим летом в Европе стала одной из причин смерти по меньшей мере 50 тыс. человек.

Об этом пишет европейское издание Politico.

Отмечается, что такой вывод исследователи сделали на основании данных из примерно 850 городов по всей Европе, «а значит, общее число умерших — с учетом сельских районов — еще больше». Ученые также установили, что нынешнее лето стало самым смертоносным в XXI веке, значительно превзойдя все предыдущие показатели. «Две трети этих смертей связаны с изменением климата», — отмечает издание.