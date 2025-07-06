Нетаньяху созвал кабинет безопасности из-за сделки по заложникам

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в 22:00 созовет кабинет безопасности, где будут обсуждаться условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров.

Об этом пишет The Times of Israel.

Как уточняет газета, переговорная группа должна выехать в столицу Катара вечером 5 июня или на следующий день.

По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

Источник: Gazeta.ru