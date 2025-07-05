СМИ: Евросоюз представит санкции против Израиля на следующей неделе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на следующей неделе озвучит варианты ограничительных мер в отношении Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их сведениям, рассматривается несколько сценариев, включая полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, санкции в отношении чиновников, военных и поселенцев.

Кроме того, как утверждают источники, Евросоюз может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия или приостановить научно-техническое сотрудничество.

Как отмечает Euractriv, приостановка Соглашения об ассоциации с ЕС возможна только в случае единогласной поддержки данной меры со стороны национальных правительств. По словам собеседников портала, наиболее вероятно, что Евросоюз ограничится санкциями в отношении конкретных лиц, как это уже сделали Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Источник: ТАСС