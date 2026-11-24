Украина и Венгрия достигли конкретных договорённостей по итогам переговоров, в ходе которых обсудили сотрудничество в энергетической сфере, развитие инфраструктуры и гуманитарное разминирование.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, стороны рассмотрели вопросы поставок газа и дизельного топлива в Украину, а также расширения использования украинских газовых хранилищ венгерскими компаниями.

Кроме того, обсуждались совместные инфраструктурные проекты, включая реконструкцию действующих и строительство новых пограничных пунктов пропуска, а также запуск дополнительных прямых железнодорожных маршрутов между странами.

Отдельное внимание участники переговоров уделили гуманитарному разминированию и расширению участия Венгрии в соответствующей международной коалиции.

Зеленский поблагодарил венгерскую сторону за визит, поддержку Украины и осуждение действий России.