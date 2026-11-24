В Ярдымлинском районе обнаружили тело несовершеннолетнего школьника, который не вернулся домой после занятий.



Как сообщает APA, происшествие зарегистрировано в селе Гендере.



Сообщается, что ученик второго класса Гурбанов Али Неймат оглу после окончания занятий не вернулся домой. Мать ребёнка сначала предположила, что он отправился к дедушке.



Однако во время поисков тело мальчика обнаружили под мостом на территории села.



По предварительной версии, ребёнок мог погибнуть в результате падения с моста.



Правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства произошедшего.