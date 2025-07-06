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В Иране задержали информатора израильской разведки

First News Media21:11 - Сегодня
В Иране задержали информатора израильской разведки

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) западной иранской провинции Хамадан задержали человека, связанного со службой внешней разведки Израиля («Моссад»).

Об этом сообщает FARS со ссылкой на пресс-службу КСИР.

В публикации отмечается, что задержанный собирал информацию о сотрудниках иранских военных центров и центров безопасности. В дальнейшем данные планировалось передать иностранным службам разведки, подчеркивает агентство.

Источник: Gazeta.Ru

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