В России предложено повысить пошлины для мигрантов: рост в 2–3 раза

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий повышение ряда государственных пошлин для мигрантов с сентября 2025 года.

Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, изменения коснутся оформления транспортных документов и водительских удостоверений. В частности:

Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) увеличивается с 800 до 1200 рублей (примерно с 9 до 13,5 долларов по текущему курсу).

Пошлина за внесение изменений в ранее выданный ПТС — с 350 до 525 рублей (4 → 6 долларов).

Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС на бумажной основе — с 500 до 1500 рублей (5,5 → 17 долларов).

За свидетельство на пластиковой основе нового поколения — с 1500 до 4500 рублей (17 → 50 долларов).

Также предлагается увеличить пошлины за водительские удостоверения:

За выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе — с 2000 до 4000 рублей (22 → 45 долларов).

За документ нового поколения — с 3000 до 6000 рублей (34 → 67 долларов).

За международное водительское удостоверение — с 1600 до 3200 рублей (18 → 36 долларов).

За свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей (17 → 25 долларов).

За продление такого свидетельства — с 1000 до 1500 рублей (11 → 17 долларов).

Инициатива уже вызвала обсуждения среди правозащитников и миграционных экспертов, которые опасаются, что столь резкое повышение издержек может осложнить легализацию иностранных граждан, работающих в России.