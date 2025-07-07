 Фархад Бадалбейли: «Уверен, что благотворительный концерт «Карабахская ночь» пройдет на очень высоком уровне» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Фархад Бадалбейли: «Уверен, что благотворительный концерт «Карабахская ночь» пройдет на очень высоком уровне» - ВИДЕО

First News Media15:45 - Сегодня
Фархад Бадалбейли: «Уверен, что благотворительный концерт «Карабахская ночь» пройдет на очень высоком уровне» - ВИДЕО

8 июля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится очень интересный концерт.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии, член Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха Фархад Бадалбейли, поделившись своими мыслями о благотворительном концерте «Карабахская ночь». По его словам, в концерте, организованном Фондом Возрождения Карабаха, примут участие исполнители с мировым именем.

Народный артист отметил, что на концерте прозвучат произведения не только местных, но и итальянских, французских и немецких композиторов, выразив уверенность в том, что мероприятие пройдет на высоком уровне.

С мнением Фархада Бадалбейли о концерте можно ознакомиться в видео ниже.

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