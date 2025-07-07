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Наводнение в Техасе: мощные ливни привели к гибели 81 человека и десяткам пропавших без вести

First News Media15:55 - Сегодня
Наводнение в Техасе: мощные ливни привели к гибели 81 человека и десяткам пропавших без вести

В пятницу регион Хилл-Кантри оказался в эпицентре разрушительных наводнений, вызванных проливным дождём и мощными грозами, обрушившимися на юго-центральные районы Техаса.

По последним данным, в результате стихии погиб по меньшей мере 81 человек, еще 41 числится пропавшим без вести.

Катастрофа произошла перед рассветом, когда большинство людей еще спали: уровень воды в реке Гваделупе поднялся на 26 футов (8 метров) всего за 45 минут. Сильнее всего пострадал округ Керр, где за несколько часов выпало свыше 300 мм осадков. Местные власти сообщили о трагедии в христианском лагере для девочек, расположенном на берегу моря: потоком воды были уничтожены жилые постройки, что привело к гибели нескольких детей. Кроме этого, всё так же ведутся поиски пропавших воспитательниц.

Официальные лица отмечают: число жертв может значительно увеличиться, поскольку многие тела пока не опознаны. Во многих районах центрального Техаса сохраняется предупреждение о наводнении вплоть до понедельника 19:00 по местному времени.

Источники: BBC, TheGuardin

Джамиля Суджадинова

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