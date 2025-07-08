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Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за организацию эвакуации российских граждан из Ирана

First News Media13:05 - Сегодня
Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за организацию эвакуации российских граждан из Ирана

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время ирано-израильского конфликта.

Благодарность российской стороны была выражена на встрече Куренкова с азербайджанским коллегой Кямаледдином Гейдаровым в Баку, сообщили ТАСС в пресс-службе российского МЧС.

Министры обсудили двустороннее партнерство по линии чрезвычайных ведомств, был отмечен вклад Азербайджана в развитие Международной организации гражданской обороны, 58-е заседание которой проходит в Баку.

«Совместная работа в этом направлении доказывает приоритет благородного дела спасения и взаимопомощи в международном взаимодействии по линии чрезвычайных служб», - добавили в пресс-службе МЧС.

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