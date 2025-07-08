Минэнерго объяснило, почему фиксированный тариф не ударит по карману

Введение фиксированного тарифа на электроэнергию и природный газ в размере до 1 маната в Азербайджане не создаст дополнительной финансовой нагрузки для основной категории бытовых потребителей.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, передает Report.

По его словам, расходы, связанные с фиксированным тарифом, уже покрываются действующими потребителями в рамках существующих тарифов:

«Этот подход не создает дополнительного финансового давления на население. Хочу отметить, что в Азербайджане установка счетчиков для бытовых абонентов осуществляется за счет средств распределительной компании. Тогда как, например, в Турции, России и Грузии их стоимость оплачивается непосредственно абонентами», — пояснил он.

Зейналов также подчеркнул, что подключение каждого абонента к сети — это технически сложный процесс, который вызывает определенные расходы независимо от объема потребления: «Возникает логичный вопрос: почему расходы пассивных абонентов — то есть тех, кто фактически не использует электроэнергию — должны покрываться другими гражданами?»

По его мнению, экономически более совершенная и справедливая система тарификации в будущем позволит сформировать более сбалансированные и доступные тарифы с социальной точки зрения.