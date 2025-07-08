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Михаил Гусман: Гейдар Алиев имел моральное право говорить, что спас свой народ

First News Media13:35 - Сегодня
Михаил Гусман: Гейдар Алиев имел моральное право говорить, что спас свой народ

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман заявил, что среди глав государств, у которых он брал интервью, только двое имели моральное право сказать, что спасли свой народ, и один из них - Гейдар Алиев.

Выступая на панельной сессии конференции на тему «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа» в Баку, М.Гусман отметил, что до сих пор у него были интервью с более чем 500 главами государств и правительств: «У меня были интервью с более чем 500 главами государств и правительств.

Но только двое из этих собеседников имели моральное право говорить о себе: я спас свой народ. Одним из них был Гейдар Алиев».

По его словам, начало нового этапа в истории азербайджанской прессы было положено в июле 1969 года, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

«Помню тот жаркий июльский день, когда впервые услышал имя Гейдара Алиева. Уже через несколько месяцев после его прихода к руководству мы почувствовали дыхание новой жизни, обновление республики. Средства массовой информации стали работать более открыто, профессионально и с большим энтузиазмом», - отметил Гусман.

Он подчеркнул, что в те годы издавались качественные газеты: «Бакинский рабочий», «Коммунист» на азербайджанском и даже на армянском языках, что, по его словам, служит ответом тем, кто говорит о невозможности сосуществования.

«Была и вечерняя газета «Баку», а также много молодежных изданий - все они стали откликом журналистского сообщества на те преобразования, которые инициировал Гейдар Алиев», - отметил замгендиректора ТАСС.

Гусман также подчеркнул, что Гейдар Алиев глубоко понимал важность роли прессы в обществе и стремился к тому, чтобы народ и власть понимали друг друга: «Я всегда говорил, что пресса и власть - это как стекло. Оно должно быть прозрачным, не искажать реальность. Гейдар Алиевич добивался именно такой открытости - чтобы народ знал, чего добивается власть, и что она хочет».

Источник: Report

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