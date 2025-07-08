Зеленский намерен заменить посла Украины в США

Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде, сообщил во вторник украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Накануне агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников писала, что новым послом Украины в США может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о своем намерении ее освободить. Впрочем, предложил остаться в команде после этого…. Должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел (Андреем – ред.) Сибигой уже состоялись», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».