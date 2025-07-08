Крупный функционер турецкой оппозиции вызван в прокуратуру Стамбула

Глава стамбульского отделения крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканско-народной партии (CHP) Озгюр Челик вызван на допрос.

Стамбульская гепрокуратура в рамках следствия по делу о фальсификации последних выборов главы представительства CHP по Стамбулу подозоревает Челика в незаконном вмешательстве в процесс.

Следствие полагает, что действия Челика противоречили закону о политических партиях.

Вместе с Челиком для дачи показаний вызваны еще 10 подозреваемых в противоправных действиях.

Источник: NTV