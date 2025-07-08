Парламент Армении лишил неприкосновенности оппозиционного депутата

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности представителя оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна.

За ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутатов, против не было, передают армянские СМИ.

Экс-мэра Сисиана намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела, по которому ранее был арестован архиепископ Баграт Галстанян.

Галстаняна, как известно, обвиняют в попытке «силового захвата власти и подготовке теракта».