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Парламент Армении лишил неприкосновенности оппозиционного депутата

First News Media16:30 - Сегодня
Парламент Армении лишил неприкосновенности оппозиционного депутата

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности представителя оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна.

За ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутатов, против не было, передают армянские СМИ.

Экс-мэра Сисиана намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела, по которому ранее был арестован архиепископ Баграт Галстанян.

Галстаняна, как известно, обвиняют в попытке «силового захвата власти и подготовке теракта».

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