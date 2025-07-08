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В Барселоне прошла презентация книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» - ФОТО

First News Media17:27 - Сегодня
В Барселоне прошла презентация книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» - ФОТО

4 июля в историческом дворце Palau Dalmases в Барселоне состоялся торжественный вечер, организованный журналом NARGIS, и посвящённый презентации книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» — уникального проекта, в котором культурное наследие Азербайджана оживает сквозь язык, иллюстрации и повествование.

После успешных презентаций в Рабате, Дохе, Берлине и других городах, Барселона стала очередной яркой локацией в международном культурном путешествии книги.

Вечер собрал широкую аудиторию – среди гостей были представители посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания, крупные испанские медиа, творческая интеллигенция, студенты, молодёжь и представители азербайджанской диаспоры в Каталонии. С приветственным словом к гостям обратился Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

«Əlifba. A Cultural Alphabet» – это путешествие по азербайджанскому алфавиту, где каждая буква становится ключом к наследию страны: от древней архитектуры и ремёсел до фольклорных образов и выдающихся личностей. Книга адресована как детям, так и взрослым, стремящимся глубже узнать культуру Азербайджана.

Автором идеи и руководителем проекта выступила Ульвия Махмуд, главный редактор журнала NARGIS, известная своими инициативами по популяризации азербайджанской культуры во всём мире. С момента запуска в 2019 году проект охватил множество стран и был переведён на несколько языков.

Гости вечера смогли насладиться насыщенной программой: специальной арт-инсталляцией «Welcome to Baku» художника Рашада Алекперова; просмотром анимационного документального фильма «History in Letters» (над фильмом работали: продюсер и режиссер Меран Исмаилсой, сценарист Агамехти Абидов, художники – Кенан Шейхзаманлы и Наргиз Гейдар); демонстрацией традиционных азербайджанских костюмов, представляющих разные регионы Азербайджана; дегустацией блюд национальной кухни; а также музыкальной программой с участием Этибара Асадлы и Шахрияра Иманова, чьё исполнение придало вечеру особую атмосферу. Важным акцентом вечера стал кристалл, на котором была представлена книга, – скульптура Теймура Гарибова, представляющая собой поэтическую метафору чистоты, культуры и вечных ценностей. Иллюстрации для книги созданы известным художником Орханом Гусейновым.

Мероприятие было организовано при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания и Фонда Поддержки Азербайджанской Диаспоры.

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