Ахмед Исмаилов: Укрепление лидирующих позиций Азербайджана в мире обогатило повестку дня медиа

Быстрое развитие Азербайджана и укрепление его лидирующих позиций в мире, в свою очередь, обогащают и повестку дня медиа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов 8 июля на конференции в Баку под названием «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа».

По его словам, это также побуждает медиа строить свою работу в соответствии с динамичными темпами развития страны.

«Повышение профессионализма медиа, укрепление их экономических основ является одним из приоритетов информационной политики Азербайджанского государства на всех этапах развития. Как указано в Распоряжении Президента «О проведении 150-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана», начатые вскоре после нашей победы в Отечественной войне реформы, в том числе принятие Закона «О медиа», были направлены на адаптацию медиадеятельности к вызовам цифровой эпохи и оздоровление информационного пространства нашей страны».

Исполнительный директор MEDİA отметил, что применение налоговых льгот, отмена налога на добавленную стоимость для газет и журналов, предоставление журналистам возможности пользоваться льготными ипотечными кредитами и другие меры обеспечили непрерывность работы по укреплению экономической независимости информационных ресурсов и улучшению социальной защиты журналистов.

«Сегодня наши медиа, являясь активными участниками прогресса Азербайджана и процесса строительства современного общества, расширили свои международные связи и влияние в глобальном информационном пространстве, повысили свою конкурентоспособность. Память о Гейдаре Алиеве будет вечно жить в истории азербайджанской прессы, в сердцах журналистов, и представители медиа всегда будут с благодарностью вспоминать эту великую личность».