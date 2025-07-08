Процедура оформления разрешений на поездки в Карабах становится проще

Государственное агентство по туризму и Министерство цифрового развития и транспорта сделали совместное заявление.

В заявлении отмечается, что процедуры получения разрешений для поездок граждан Азербайджана на освобождённые от оккупации территории становятся ещё проще.

Срок действия разрешения, получаемого через портал Yolumuz Qarabağa для поездок на личных автомобилях в соответствующие районы, освобождённые от оккупации, продлён до 5 дней.

Для поездки на личных автомобилях можно оформить разрешение максимум на 9 человек, включая 1 водителя.

Под личными автомобилями подразумеваются транспортные средства категории B, принадлежащие гражданам АР и имеющие регистрационный номерной знак Азербайджана.

Водителям личных автомобилей следует ознакомиться с правилами поездок и информацией о минной безопасности через портал Yolumuz Qarabağa, а также проинформировать об этом всех участников поездки.

После прохождения соответствующей проверки и въезда на освобождённые территории водители должны строго соблюдать требования минной безопасности, не отклоняться от маршрута, быть внимательными на развилках и соблюдать правила на всём протяжении маршрута.

Граждане также могут получить информацию о гостиницах и других местах проживания, работающих по маршрутам поездок, через портал Yolumuz Qarabağa - кроме того, при бронировании в отелях, расположенных на освобождённых от оккупации территориях, граждане автоматически получают разрешение на въезд в эти районы.