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В МИД Украины создается управление недружественных стран

First News Media12:35 - Сегодня
В МИД Украины создается управление недружественных стран

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что подписал приказ, который с 7 июля вводит новую структуру Министерства иностранных дел.

Об этом Сибига рассказал на своей странице в Facebook, сообщает «Европейская правда».

Сибига отметил, что новая структура «соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам».

В частности, в министерстве больше не будет департамента разоружения.

«Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будет Департамент международной безопасности и обороны Украины», – сообщил Сибига.

Также в МИД создается отдельное управление НАТО. Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО, так называемый «ДЕН».

«Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе», – сообщил министр.

Создается отдельное управление санкционной политики, тогда как ранее вопросы санкций были «разбросаны» между различными департаментами: «Департамент будет выполнять задачи по усилению давления и координации элементов различных пакетов, синхронизации, анализа соблюдения санкционных режимов, закрытия путей их обхода и т.д.»

Среди региональных департаментов будут первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций. Управление США и Канады будет отделено от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна.

В сообщении отмечается также, что в МИД вводится функциональное распределение заместителей: «Отныне будут первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности, заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии, заместитель министра по цифровизации».

Специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки. Ближний Восток и Северная Африка «отделяются» в отдельный департамент.

Также будут новые отдельные управления – например, управление недружественных стран: «Сюда будут входить не только Россия, но и ее союзники, такие как Северная Корея или Беларусь. Эти управления будут заниматься не двусторонними отношениями, а противодействием угрозам».

Центральная Азия будет выведена в отдельное управление.

Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.

Если раньше МИД имело управление зарубежного украинства, то теперь создается департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.

«Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься, в частности, привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства», - сказано в сообщении.

Источник: «Европейская правда»

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