В Центре Гейдара Алиева проходит конференция на тему «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа» - ФОТО

8 июля в Центре Гейдара Алиева проходит конференция на тему «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа», организованная Агентством по развитию медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале участники ознакомились с организованной в рамках мероприятия выставкой «150 лет азербайджанской печати: От истории до наших дней».

На экспозиции представлены фотографии встреч великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева с журналистами, публикации, занимающие исключительное место в истории азербайджанской прессы, а также события, имеющие особое значение в развитии медиа.

Участники конференции почтили минутой молчания память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей республики. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии также была продемонстрирована видеозапись, отражающая воспоминания представителей медиа о великом лидере Гейдаре Алиеве.

Конференция продолжается выступлениями.