 Определились финалисты пятого конкурса «Восхождение» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Определились финалисты пятого конкурса «Восхождение» - ФОТО

First News Media16:35 - Сегодня
Определились финалисты пятого конкурса «Восхождение» - ФОТО

Определились финалисты пятого конкурса «Восхождение».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в рабочей группе конкурса, по итогам полуфинального этапа 124 кандидата пробились в финал. В целом на отчетной стадии получили возможность проверить свои управленческие навыки 329 участников.

Среди финалистов 79 кандидатов из Баку, 45 - регионов. Из них 99 мужчины, 25 - женщины. Выбранные финалисты представляют профессионалов, работающих в государственных, частных и международных компаниях, а также неправительственных организациях.

В полуфинальном раунде участникам было адресовано 12 различных кейсов. Кандидаты продемонстрировали различные навыки, работая над этими задачами на основе 4 различных командных структур. Каждого участника в течение двух дней оценивали 8 разных экспертов. Такой подход обеспечил прозрачную и многогранную оценку.

Всего в процессе оценивания приняли участие 92 эксперта. В целях координации их деятельности и обеспечения эффективного управления этапом 5 человек из рабочей группы выступили в роли координаторов.

Минимальная цифра для выхода в финальный этап составляла 16 баллов.

Финальный этап конкурса пройдет 18-20 июля в Бакинском Экспо-центре. На этой стадии участники еще раз продемонстрируют свои знания и умения, решая новые ситуации по «модели управленческих ролей».

Напомним, что конкурс «Восхождение» учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года в целях выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва. 18 декабря 2024 года глава государства подписал Распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение».

Поделиться:
260

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных ...

Общество

По инициативе Фонда Возрождения Карабаха состоялся очередной благотворительный ...

Мнение

Драки в парламенте и аресты депутатов, обыски и война с церковниками: Что ...

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Общество

В селах Агдере и Ходжалы ведутся ускоренные строительно-восстановительные работы

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Годовалый Вюсал Горхмазлы перенес тяжелейшую операцию, а семья не имеет средств на ее оплату

«Россия, заткнись!»: В Иреване требуют закрыть российские каналы и Sputnik Армения - ВИДЕО

По инициативе Фонда Возрождения Карабаха состоялся очередной благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Муж убитой свекром Гюнель: Версию о «чести» мой отец выдумал, чтобы смягчить свою вину. Она была моим ангелом - ВИДЕО

Азербайджанка объявлена лучшей выпускницей престижного турецкого вуза - ФОТО

Названа причина прохладного лета в Азербайджане

В Азербайджане женщина погибла, ударившись об скалу во время прыжка с парашютом

Последние новости

В селах Агдере и Ходжалы ведутся ускоренные строительно-восстановительные работы

Сегодня, 18:45

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Годовалый Вюсал Горхмазлы перенес тяжелейшую операцию, а семья не имеет средств на ее оплату

Сегодня, 18:30

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов

Сегодня, 18:16

​​​​​​​Рэперша Ася Ализаде выступит на DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Ватикан вновь заявил о готовности принять переговоры России и Украины

Сегодня, 17:45

«Россия, заткнись!»: В Иреване требуют закрыть российские каналы и Sputnik Армения - ВИДЕО

Сегодня, 17:26

По инициативе Фонда Возрождения Карабаха состоялся очередной благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

Сегодня, 17:23

Драки в парламенте и аресты депутатов, обыски и война с церковниками: Что происходит в Армении?

Сегодня, 17:19

Трагедия на дороге Баку-Газах: водитель сбил мать с дочкой

Сегодня, 17:07

Гюнель Мусави обвинила тренера в продаже плана от ChatGPT: ответ Кямрана Расулзаде - ФОТО

Сегодня, 17:00

Бренд Ralph Lauren жестко раскритиковали за пост с Кайли Дженнер: «Вульгарно и дешево» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Стала известна дата следующего боя Тофика Мусаева в UFC

Сегодня, 16:50

Определились финалисты пятого конкурса «Восхождение» - ФОТО

Сегодня, 16:35

Министры обороны Армении и Ирана обсудили региональную безопасность

Сегодня, 16:30

Пляж в Бильгя превратился в мусорный полигон - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Жалоба в редакцию: жители поселка Говсан страдают от бездорожья, а структуры «пасуют» друг другу - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

«Nar» продолжает поддержку образования в регионах - ФОТО

Сегодня, 16:05

Мощная вспышка класса M зафиксирована на Солнце

Сегодня, 15:35

Закрыта газозаправочная станция, представляющая угрозу для жизни людей - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Мать-одиночка в отчаянии: 10-летний Юсиф с ДЦП нуждается в третьем курсе лечения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:27
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45