Ватикан вновь заявил о готовности принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого престола.

Понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом.

Собеседники обсудили продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира, пишет пресс-служба Ватикана.