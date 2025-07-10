Известный K-pop исполнитель приговорён к 3,5 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Бывший участник популярной южнокорейской K-pop группы NCT, 31-летний Мун Тэ Иль, более известный под сценическим именем Тэиль, был приговорён лишь к трём годам и шести месяцам лишения свободы по делу о групповом изнасиловании.

Суд признал его виновным в участии в нападении на туристку из Китая, произошедшем в июне прошлого года в Сеуле.

Согласно материалам суда, Тэиль и двое его сообщников, которые обозначены в южнокорейских медиа как Ли и Хон, познакомились с жертвой в одном из баров района Итхэвон, популярного среди туристов и местной молодёжи. Потерпевшая, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сопровождала троих мужчин в такси до квартиры одного из них, где, как установило следствие, и произошло насилие.

Суд квалифицировал нападение как «тяжёлое групповое изнасилование» с отягчающим обстоятельством – потеря сознания жертвой, что по южнокорейским законам классифицируется как «квазиизнасилование».

Прокуратура настаивала на семилетнем тюремном сроке, указывая на исключительную жестокость преступления и общественный резонанс. К сожалению, окружной судья в Сеуле принял решение сократить запрашиваемый срок вдвое, мотивируя это тем, что осуждённые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Тем не менее, судья подчеркнул, что совершённое преступление является «чрезвычайно тяжким» и «недопустимым в цивилизованном обществе».

Кроме тюремного срока, суд обязал всех троих осуждённых пройти 40-часовую реабилитационную программу для лиц, осуждённых за сексуальное насилие. Стоит отметить, что в августе 2024 года, вскоре после появления первых обвинений, Тэиль покинул состав группы NCT, одной из самых известных K-pop формаций, выпускаемых лейблом SM Entertainment. На тот момент подробности дела не разглашались, и уход артиста был преподнесён как добровольное решение.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова