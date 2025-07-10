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Под Сфинксом обнаружены следы подземного города - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
Под Сфинксом обнаружены следы подземного города - ФОТО

Учёные обнаружили под Сфинксом шахту и две камеры, указывающие на подземный город.

Тайна возможного «подземного города» под египетскими пирамидами стала ещё более интригующей после того, как итальянские исследователи представили новые сканы, показавшие вертикальную шахту и две камеры под Великим Сфинксом, сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи утверждают, что выявленная шахта окружена спиральной лестницей и ведёт в две квадратные камеры, расположенные на глубине около 600 и 1200 метров. Они также сообщили, что аналогичные подземные структуры ранее были обнаружены под пирамидами Хефрена и Менкаура, что может указывать на единый архитектурный план Гизы.

По словам одного из авторов исследования, эксперта по радарным системам Филиппо Бионди, данные сканирования «сильно поддерживают гипотезу о существовании обширного подземного комплекса под плато Гиза, который может представлять собой огромный подземный город».

Египтолог Армандо Мей добавил, что эти находки могут указывать на то, что плато Гиза было спроектировано задолго до династической эпохи, около 36 400 года до н.э.

Учёные предполагают, что эти подземные структуры могут быть связаны с мифическим Залом записей - легендарной камерой, в которой хранится утраченное знание древних цивилизаций, хотя её существование никогда не было доказано. Согласно их теории, данный комплекс мог быть построен высокоразвитой цивилизацией, уничтоженной около 12 000 лет назад глобальной катастрофой. Пирамиды могли стать единственным уцелевшим «мегаструктурным» следом этой цивилизации.

Сейчас исследователи планируют получить разрешение египетских властей на раскопки под плато Гиза, чтобы проверить свои выводы, которые могут переписать историю древнего Египта и человечества в целом.

«У человечества есть право знать, кто мы такие, потому что сейчас мы этого не знаем», - заявляет Ф.Бионди.

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