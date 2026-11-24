Вооружённые злоумышленники взяли в заложники покупателей и сотрудников супермаркета в городе Картахена на севере Колумбии. За их освобождение они потребовали 7 млрд колумбийских песо (около $2 млн).

Об этом сообщает газета El País.

По данным издания, утром 24 ноября нападавшие проникли в торговый центр Paseo de la Castellana. Предположительно, их целью было ограбление инкассаторского автомобиля, однако после прибытия полиции они укрылись в супермаркете и захватили находившихся там людей.

Изначально правоохранителям удалось освободить пятерых пожилых женщин. Ещё 25 человек оставались в заложниках. Для проведения операции к торговому центру направили подразделения полиции, военно-морских сил и морской пехоты, а также снайперов.

Примерно через два часа после начала захвата силовики освободили всех оставшихся заложников. Информация о задержании нападавших пока не поступала.