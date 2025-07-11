РПК подтвердила, что добровольно сдала и сожгла оружие

Первый этап процесса разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) завершился на севере Ирака, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу «Турция без террора».

«Первый этап процесса завершен, конвои покидают регион. СМИ ждут кадров (с процесса – ред.)», - передал телеканал.