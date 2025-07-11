Трамп заявил, что сам будет принимать решение о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о введении новых ограничений в отношении Москвы останется за ним даже в случае принятия американским Конгрессом законопроекта об антироссийских санкциях.

"Они собираются принять очень серьезный и очень жесткий санкционный законопроект, но президент будет решать, намерен он прибегать к нему или нет", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. "Законопроект, над которым работает Сенат, оставляет за президентом право делать все, что он посчитает нужным", - добавил президент США.

Источник: ТАСС