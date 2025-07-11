Катастрофа Air India: пилоты могли случайно отключить двигатели

Ошибка пилотов самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India могла привести к катастрофе, произошедшей 12 июня.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, предварительные результаты расследования показали, что система управления подачей топлива в два двигателя была отключена, что привело к потере тяги вскоре после взлета. Уточняется, что контроль за этой системой находится в руках пилотов, и они используют переключатели подачи топлива для запуска или остановки двигателей самолета.

Как сообщают источники, эти переключатели были выключены, но причины их отключения неясны. Информации о том, произошло это случайно или преднамеренно, нет. Экспертам пока не удалось выяснить, предпринимали ли пилоты попытку перезапустить двигатели.

8 июля Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) официально передало Министерству гражданской авиации республики предварительный отчет о крушении самолета. В конце июня государственный министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол заявил, что следователи изучают содержимое черных ящиков воздушного судна и не исключают саботаж.

Источник: ТАСС