Кочарян подал иск против Симоняна

Второй президент Армении Роберт Кочарян подал повторный иск в суд против спикера Национального собрания Алена Симоняна.

Об этом сообщается на портале судебной информации Datalex.am.

В иске Кочарян требует публичных извинений и опровержения высказываний, опубликованных Симоняном в его Telegram-канале, передают армянские СМИ.

По утверждению Кочаряна, размещенная информация «носит ложный и безосновательный характер», «нанося ущерб его чести, достоинству и деловой репутации». Он настаивает, чтобы Симонян разместил извинения и опровержение как в Telegram, так и на своей странице в Facebook. В случае удовлетворения иска спикер должен будет опубликовать следующий текст:

«Ранее с моей стороны в адрес экс-президента Роберта Кочаряна были озвучены оскорбительные выражения, которыми я преследовал цель запятнать его честь и достоинство. Я сожалею об этом и приношу извинения».

14 июня Кочарян подал аналогичный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Алена Симоняна, требуя от них публичных извинений и компенсации за причиненный моральный ущерб. От Пашиняна он требует 6 млн драмов (около 15 тыс. долларов), от Симоняна — 9 млн драмов (примерно 12,5 тыс. долларов) в качестве компенсации.

В ответ Ален Симонян опубликовал едкое сообщение в своем Telegram-канале, выразив удивление тем, что Роберт Кочарян предпочел обратиться в суд, а не прибег к методам, «характерным для прежних лет». Также он задался вопросом, почему экс-президент не подал иск за высказывания о его «неграмотности» и «статусе шпиона».