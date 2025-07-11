США продолжат поддерживать реформы в оборонном секторе Армении
США подтвердили готовность продолжать поддержку реформ в оборонном секторе Армении.
Об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн на встрече с министром обороны Суреном Папикяном, передают армянские СМИ.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, отметив высокий уровень взаимодействия между Арменией и США. Также особое внимание было уделено вопросам региональной и международной безопасности.
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