США продолжат поддерживать реформы в оборонном секторе Армении

США подтвердили готовность продолжать поддержку реформ в оборонном секторе Армении.

Об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн на встрече с министром обороны Суреном Папикяном, передают армянские СМИ.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, отметив высокий уровень взаимодействия между Арменией и США. Также особое внимание было уделено вопросам региональной и международной безопасности.